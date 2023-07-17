Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии после обнаружения камней в ушах

Госпитализированная на днях Татьяна Васильева чувствует себя нормально, несмотря на то, что медики обнаружили у нее в ушах камни. Об этом сообщает издание KP.RU, сотрудники которого связались с актрисой.

«Эти камни есть и будут со мной. Просто с ними надо научиться жить… Не переживайте, со мной все в порядке», — заявила Васильева журналистам.

О срочной госпитализации народной артистки РФ стало известно 14 июля. Сообщалось, что ночью она почувствовала сильное недомогание и вызвала медиков. У Васильевой диагностировали гипертонию, а ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Позднее родные актрисы, чтобы прекратить слухи и домыслы о ее самочувствии, сообщили, что врачи провели Васильевой КТ и МРТ, не найдя ничего опасного. Единственное, в ушах у нее обнаружили камни, которые спровоцировали головокружение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госпитализированного на днях народного артиста РФ Ивана Краско поместили в неврологическое отделение.