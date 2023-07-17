Время пришло: пожилого актера Ивана Краско переводят в другое отделение

Что происходит с народным артистом и почему он до сих пор не может выйти из больницы?

Консилиум врачей центра Алмазова принял решение перевести народного артиста РФ Ивана Краско в другое отделение. Как стало известно 5-tv.ru, после утреннего обхода медики пришли к выводу о том, что актера пора переводить под наблюдение в неврологическое отделение клиники.

Это стало возможным в силу того, что самочувствие пациента улучшилось. Его сознание после проведенной операции становится ясным. Актер нормально ест и разговаривает с персоналом. Вместе с тем, еще некоторое количество времени за ним планируют установить интенсивное наблюдение нескольких специалистов. Среди них — хирурги и неврологи медучреждения Алмазова.

Скорую помощь вызвали 92-летнему Краско 12 июня. Его увезли в больницу прямо с дачи. Состояние больного оценивалось, как тяжелое. По словам помощницы, у него была парализована левая часть тела.

Предположительно, здоровье ухудшилось на фоне перенесенного инсульта. Кроме того, в медицинском учреждении у звезды диагностировали проблемы с сердцем.

Актер театра, кино и озвучивания, писатель Иван Краско родился 23 сентября 1930 года. В августе 2021 года он перенес инсульт.

Ранее 5-tv.ru писал, что у артиста Ивана Краско начались галлюцинации после операции.