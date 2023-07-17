Встреча Путина с губернатором Иркутской области Кобзевым. Главное

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Путин провел встречу с губернатором Иркутской области Кобзевым

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Один из ключевых вопросов — меры поддержки участников спецоперации и их семей.

Почти все государственные корпорации вкладываются в развитие Иркутской области, она имеет большой промышленный потенциал. Об этом Владимиру Путину рассказал губернатор Игорь Кобзев, но у президента возникли вопросы.

«Почему рынок труда у вас сейчас в таком состоянии?» — спросил президент.

«Смотрите, Владимир Владимирович, у нас вакансий 35 тысяч», — ответил глава региона.

«А уровень безработицы?» — задался вопросом российский лидер.

«А уровень безработицы — 0,8%», — отчитался Кобзев.

«0,8%?» — переспросил Путин.

«0,8%, да, 9,5 тысячи. Мы их обучаем, семь тысяч в год берем на обучение, берем уже с каждым… У нас действительно сегодня рынок в чем, получается? У нас все инвестиционные проекты идут с большими инвестициями, поэтому рабочие места. Здесь возникает вопрос у нас — это межвузовский кампус. Мы хотели бы заявиться и предложили Министерству науки и высшего образования все-таки включить нас в этот проект. Мы не попали — вернее, не дошли до нас: мы были десятыми по прошлому разу. В любом случае нам видно, что это нам необходимо, в том числе в авиационной отрасли», — поделился губернатор.

«Мы сейчас посмотрим, обсудим», — пообещал глава государства.

Обсудил президент с губернатором и меры поддержки участников спецоперации и их семей. Кобзев передал Путину от бойцов слова благодарности, а также снимок с военнослужащими и подписью «Не подведем!»

Он также рассказал, что в регионе создан центр сопровождения семей военнослужащих наряду с общероссийским фондом «Защитники Отечества» — они теперь работают сообща. В ближайшее время начнется реконструкция здания под реабилитационный центр для ветеранов боевых действий.

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