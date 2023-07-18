В Казани собака вцепилась в лицо шестилетнего мальчика

Сразу в нескольких регионах собаки набросились на маленьких детей. И это были вовсе не бродячие псы, у них есть хозяева, и все произошло во дворах многоэтажек. В Петербурге пес укусил малышку, которую родители везли в коляске. Причем хозяйка была рядом, но глухонемая девушка не смогла удержать питомца.

В Казани огромная собака повалила на землю шестилетнего мальчика на детской площадке и вцепилась в лицо. Пострадавший едва не лишился глаза, мальчику предстоит длительное лечение. Полиция нашла хозяйку, которая выпускает пса на прогулку одного — без намордника.

На прошлой неделе Госдума приняла закон, запрещающий самовыгул домашних животных. Также скоро придется платить и тем, кто не считает нужным надевать на собак опасных пород намордник и поводок. Как сообщают «Известия», кабмин поддержал законопроект о штрафе от одной до трех тысяч рублей.