Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе: китайский совет дня на вторник, 18 июля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы».

Во вторник в гору могут пойти дела, связанные с продажей и покупкой недвижимости. Особенно это будет видно по застрявшим, замороженным сделкам и проектам. В остальном во вторник нас могут ждать некоторый хаос и разрушение панов.

Совет дня: научитесь не держаться за привычные шаблоны поведения, разрешите себе большую гибкость. Если во вторник что-то не будет получаться с первого раза, не пытайтесь пробить стену лбом, лучше отойдите в сторонку.

Предостережение дня: вторник у некоторых может вызвать приступы упрямства и нежелания подчиняться. Не стоит провоцировать конфликт, лучше отойти в сторону и переждать.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.