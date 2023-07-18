🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 июля, новолуние в знаке Рак. В этот день кармические узлы перейдут из знаков Тельца-Скорпиона в знаки Овен-Весы, что означает главенство в нашей жизни темы отношений. Поэтому в этот день важно задуматься о любви и отбросить ярлыки. Ведь нас ожидают новые сценария жизни и правила игры.

♈ Овны

Одна мудрая женщина однажды сказала: «Ты не перестанешь танцевать, потому что состаришься. Ты стареешь, потому что перестаешь танцевать». Помните об этом, приветствуя энергию новолуния в своей, Овны.

Космический совет: Не переставайте двигаться вперед!

♉ Тельцы

Что, если мы скажем, что Вселенная прямо сейчас предлагает вам чистый холст? Что, если бы мы сказали, что это ваша возможность раскрасить холст своей жизни самыми яркими и смелыми красками в вашей палитре? Итак, помечтайте, Тельцы, и приготовьтесь приложить усилия, чтобы воплотить желаемую реальность для себя и коллектива. Цитата автора Анаис Нин, над которой стоит подумать, потягивая утренний чай: «Жизнь сжимается или расширяется пропорционально мужеству».

Космический совет: напишите новую историю.

♊ Близнецы

Близнецы, позвольте себе занять позицию наблюдателя в своей жизни. Посмотрите внутрь себя и позвольте всплыть на поверхность тому, что вы совершенно не ожидаете. Вы находитесь в той точке своей жизни, когда вы сжигаете старые кармические паттерны. Ваша вера поможет вам пройти через все это.

Космический совет: посмотрите внутрь себя и побудьте в тишине.

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♋ Раки

О чем напоминает вам новолуние в вашем знаке: пора следовать за своим блаженством! Творите и разжигайте ваш внутренний огонь. Наслаждайтесь, пришло ваше время.

Космический совет: новолуние в вашем знаке приносит дар творческого вдохновения.

♌ Львы

Пустите в свою жизнь любовь. Львы, обратите внимание, что за навешанными ярлыками могут скрываться настоящие светлые чувства. Наступило время отбросить штампы и пустить в свою жизнь доброту и новые эмоции.

Космический совет: Поверьте в настоящие чувства.

♍ Девы

Наблюдать с нейтральной точки зрения за тем, что происходит как во внешней реальности, так и в вашем внутреннем ландшафте. Тот факт, что вы сталкивались с отказом раньше, не означает, что это прекратится. Поверьте в себя.

Космический совет: поверьте в свои силы и не останавливайтесь перед препятствиями.

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♎ Весы

Устойчивый ум — ваш самый большой подарок прямо сейчас, Весы. Вы принимаете решения из пространства спокойствия. Вы сможете увидеть общую картину и проделать работу, необходимую для стабильного роста. Однако этот рост не является чем-то, к чему вы привязаны. Вы понимаете, что вещи проявляются в божественном времени и что всегда действует закон причины и следствия.

Космический совет: Продолжайте вкладываться в работу!

♏ Скорпионы

Ведьмы, волшебники, алхимики, астрологи и маги верят, что новолуние — идеальное время для посадки новых семян, поскольку оно сигнализирует о начале нового цикла. Скорпионы, именно этим вам и нужно заняться - посадить семена своего будущего и принять решения, которые перевернут вашу жизнь в положительном смысле этого слова.

Космический совет: пора позаботиться о своем будущем.

♐ Стрельцы

Вы готовы следовать своей страсти и идти на риск, который пугал вас в прошлом. Спонтанность это хорошо. Импульсивность? Не так много. На этой неделе дела на любовном и романтическом фронте также выглядят яркими! Вы и ваш любимый находитесь в настроении, чтобы узнать друг друга близко. Чем честнее вы будете друг с другом в это время, тем больше вы будете свидетелями того, как расцветает цветок вашей любви.

Космический совет: пора брать жизнь за рога.

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♑ Козероги

Невозмутимость — ваше волшебное слово, когда вы вступаете в портал новолуния на этой неделе, Козерог. Ваша сверхсила: уравновешенный ум и способность справляться с любыми проблемами, которые бросает вам жизнь, в спокойной и собранной манере. Хорошая новость заключается в том, что Вселенная отражает ваше состояние, предоставляя вам партнера, который одновременно заземлен и стабилен и обещает поддержать вас в самые бурные бури. Вот каково это, когда тебя любят безоговорочно и поддерживают во всех твоих начинаниях.

Космический совет: ровный ум — ваш величайший дар.

♒ Водолеи

Когда одна дверь закрывается, открывается другая. Это то, о чем вам напоминают, Водолеи. Поверьте, что вещи, от которых вас просят избавиться, — это вещи, которые послужили своей цели в истории вашей жизни. Верьте, что все происходит для вашего высшего и величайшего блага.

Космический совет: смиритесь с дискомфортом, но это ненадолго.

♊ Рыбы

Мы тратим так много времени, пытаясь найти одобрение других. Мы так много тратим на то, чтобы настроить свою личность, чтобы вписаться в матрицу. Но что, если вместо этого мы изменили игру? Дайте себе разрешение, Рыбы, следовать своему внутреннему компасу и пойти на этот риск, даже если это означает, что какое-то время вы будете сами поддерживать себя.

Космический совет: вы — сила, с которой нужно считаться.

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