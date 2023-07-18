🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 34 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: любовь есть любовь и проявляется она во многих формах. Сбросьте ярлыки хотя бы на минутку и посмотрите на тех, кто рядом с вами.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 июля, новолуние в знаке Рак.  В этот день кармические узлы  перейдут из знаков Тельца-Скорпиона в знаки Овен-Весы, что означает главенство в нашей жизни темы отношений. Поэтому в этот день важно задуматься о любви и отбросить ярлыки. Ведь нас ожидают новые сценария жизни и правила игры.

Овны

Одна мудрая женщина однажды сказала: «Ты не перестанешь танцевать, потому что состаришься. Ты стареешь, потому что перестаешь танцевать». Помните об этом, приветствуя энергию новолуния в своей, Овны. 

Космический совет: Не переставайте двигаться вперед!

Тельцы

Что, если мы скажем, что Вселенная прямо сейчас предлагает вам чистый холст? Что, если бы мы сказали, что это ваша возможность раскрасить холст своей жизни самыми яркими и смелыми красками в вашей палитре? Итак, помечтайте, Тельцы, и приготовьтесь приложить усилия, чтобы воплотить желаемую реальность для себя и коллектива. Цитата автора Анаис Нин, над которой стоит подумать, потягивая утренний чай: «Жизнь сжимается или расширяется пропорционально мужеству».

Космический совет: напишите новую историю.

Близнецы

Близнецы, позвольте себе занять позицию наблюдателя в своей жизни. Посмотрите внутрь себя и позвольте всплыть на поверхность тому, что вы совершенно не ожидаете. Вы находитесь в той точке своей жизни, когда вы сжигаете старые кармические паттерны. Ваша вера поможет вам пройти через все это.

Космический совет: посмотрите внутрь себя и побудьте в тишине.

Больше гороскопов смотрите здесь

Раки

О чем напоминает вам новолуние в вашем знаке: пора следовать за своим блаженством! Творите и разжигайте ваш внутренний огонь. Наслаждайтесь, пришло ваше время.

Космический совет: новолуние в вашем знаке приносит дар творческого вдохновения.

Львы

Пустите в свою жизнь любовь. Львы, обратите внимание, что за навешанными ярлыками могут скрываться настоящие светлые чувства. Наступило время отбросить штампы и пустить в свою жизнь доброту и новые эмоции.

Космический совет: Поверьте в настоящие чувства.

Девы

Наблюдать с нейтральной точки зрения за тем, что происходит как во внешней реальности, так и в вашем внутреннем ландшафте. Тот факт, что вы сталкивались с отказом раньше, не означает, что это прекратится. Поверьте в себя. 

Космический совет: поверьте в свои силы и не останавливайтесь перед препятствиями.

Венера выбрала любимчиков: пяти знакам зодиака летом 2023 повезет в любви

Весы

Устойчивый ум — ваш самый большой подарок прямо сейчас, Весы. Вы принимаете решения из пространства спокойствия. Вы сможете увидеть общую картину и проделать работу, необходимую для стабильного роста. Однако этот рост не является чем-то, к чему вы привязаны. Вы понимаете, что вещи проявляются в божественном времени и что всегда действует закон причины и следствия.

Космический совет: Продолжайте вкладываться в работу!

Скорпионы

Ведьмы, волшебники, алхимики, астрологи и маги верят, что новолуние — идеальное время для посадки новых семян, поскольку оно сигнализирует о начале нового цикла.  Скорпионы, именно этим вам и нужно заняться - посадить семена своего будущего и принять решения, которые перевернут вашу жизнь в положительном смысле этого слова.

Космический совет: пора позаботиться о своем будущем.

Стрельцы

Вы готовы следовать своей страсти и идти на риск, который пугал вас в прошлом. Спонтанность это хорошо. Импульсивность? Не так много. На этой неделе дела на любовном и романтическом фронте также выглядят яркими! Вы и ваш любимый находитесь в настроении, чтобы узнать друг друга близко. Чем честнее вы будете друг с другом в это время, тем больше вы будете свидетелями того, как расцветает цветок вашей любви.

Космический совет: пора брать жизнь за рога.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

Козероги

Невозмутимость — ваше волшебное слово, когда вы вступаете в портал новолуния на этой неделе, Козерог. Ваша сверхсила: уравновешенный ум и способность справляться с любыми проблемами, которые бросает вам жизнь, в спокойной и собранной манере. Хорошая новость заключается в том, что Вселенная отражает ваше состояние, предоставляя вам партнера, который одновременно заземлен и стабилен и обещает поддержать вас в самые бурные бури. Вот каково это, когда тебя любят безоговорочно и поддерживают во всех твоих начинаниях.

Космический совет:  ровный ум — ваш величайший дар.

Водолеи

Когда одна дверь закрывается, открывается другая. Это то, о чем вам напоминают, Водолеи. Поверьте, что вещи, от которых вас просят избавиться, — это вещи, которые послужили своей цели в истории вашей жизни. Верьте, что все происходит для вашего высшего и величайшего блага.

Космический совет: смиритесь с дискомфортом, но это ненадолго.

Рыбы

Мы тратим так много времени, пытаясь найти одобрение других. Мы так много тратим на то, чтобы настроить свою личность, чтобы вписаться в матрицу. Но что, если вместо этого мы изменили игру? Дайте себе разрешение, Рыбы, следовать своему внутреннему компасу и пойти на этот риск, даже если это означает, что какое-то время вы будете сами поддерживать себя.

Космический совет: вы — сила, с которой нужно считаться.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое вы мороженое по знаку зодиака.

+17° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.42
0.30 101.65
0.45
Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе: китайский совет дня...

Последние новости

3:32
Трагически погиб ребенок: Григорий Лепс попросил о минуте молчания на концерте
3:20
Афанасьев или Месяцев день: как 18 июля лунным светом привлечь крупные деньги
3:15
Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе: китайский совет дня на вторник, 18 июля
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
2:41
В одни ворота: Запад не выполнил свою часть с Россией по зерновой сделке
2:15
Буланова рассказала, почему предпочитает уколы красоты пластическим операциям

Сейчас читают

До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску
«Я предал!» — Лепс признал свою вину в разводе с бывшей женой Анной Шаплыковой
Названы сроки возобновления движения легкового транспорта по Крымскому мосту
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео