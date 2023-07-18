Остановили отлетевшие колеса: водитель протаранил пять авто на встречке в Петербурге

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Потерявший сознание водитель устроил массовое ДТП на встречке в центре Петербурга

Остановили отлетевшие колеса: водитель протаранил пять авто на встречке в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Одну из машин от удара даже отбросило на тротуар, где она пробила металлическое ограждение.

Массовая авария с участием пяти автомобилей в центре Петербурга. Водитель иномарки потерял сознание за рулем, выехал на встречку и стал таранить все, что попадалось ему на пути. Одну из машин от удара даже отбросило на тротуар, где она пробила металлическое ограждение.

Неуправляемое авто остановилось только, когда у него отлетели передние колеса. Удивительно, что никто из водителей в этой аварии не получил серьезных травм.

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