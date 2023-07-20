Мыльная опера и много драмы: власти Украины «трясет» от предательства Запада

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Подоляк сравнил обещания Запада Украине с бесконечным сериалом

Фото, видео: www.globallookpress.com / U.S. Air Force; 5-tv.ru

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Подоляк сравнил обещания Запада Украине с бесконечным сериалом, где в каждой серии — одно и то же.

Переговоры Киева о новых поставках оружия стали напоминать… мыльную оперу. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он сравнил диалог с западными партнерами с бесконечно длинным сериалом «Династия», где в каждой серии говорят одно и то же.

The Wall Street Journal пишет, что на Украине разочарованы и ассортиментом военных поставок. Командиры ВСУ говорят об ошибке стран Запада, которые сделали упор на танках и бронемашинах, но не дали Киеву достаточного количества истребителей и систем ПВО.

Это как «подарить велосипед без педалей», жалуются украинские военные. Недовольны и наемники. Австралиец, который воюет в элитном подразделении ВСУ, рассказал в интервью, что простых бойцов постоянно подвергают опасности некомпетентные украиснкие командиры.

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