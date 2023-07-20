Археологи нашли потерянный город майя, скрытый глубоко в джунглях

Почему племя спешно покинуло город? Во что он превратился спустя более тысячи лет?

Ученые нашли в Мексике город исчезнувших племен майя. На сайте Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) указано, что скрытое поселение обнаружили в джунглях на территории штата Кампече. Ему дали название Окомтун, что означает «каменная колонна».

Археологи рассказали, что сначала увидели следы древнего племени через аэрофотосъемку, поэтому примерно знали, куда идти. Затем, под руководством Ивана Шпрайца, группа нашла остатки монументальных сооружений.

Также на территории скрытого поселения находились пирамиды, площади, дома знатных людей и сооружения, предназначение которых пока не выяснили.

По мнению ученых, майя покинули Окомтун в период между 800 и 1000 годами. Как и остальные, они могли покинуть город из-за засухи, которая повлекла множество страшных болезней.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые раскрыли пугающую тайну древнего календаря майя.