Власти финского Турку отобрали коттедж у российского генконсульства

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 86 0

Письмо о расторжении договора будет отправлено в скором времени.

Власти финского Турку отобрали коттедж у российского генконсульства

Фото: Facebook* / rusconsul.turku

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Мэрия финского города Турку запретила генконсульству РФ пользоваться коттеджем на острове Какскерра. Об этом написала на своей странице в Twitter мэр Минна Арве.

По ее словам, письмо о расторжении договора будет отправлено в скором времени.

«Турку немедленно прекратит использование коттеджа в Какскерра, который использовался сотрудниками генерального консульства», — написала Арве.

Вчера, 19 июля, стало известно о том, что Финляндия отзывает разрешение на работу генконсульства России в Турку с 1 октября. Там пояснили, что это ответный шаг на решение России выслать финских дипломатов из страны.

До этого Россия объявила о том, что закрывает генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов. Это зеркальный ответ на антироссийскую политику Хельсинки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия закроет генконсульство Финляндии и вышлет финских дипломатов.

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