Ирак может разорвать отношения со Швецией при повторении акции с сожжением Корана

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 70 0

Прежде в Стокгольме в один из главных праздников в Исламе была уничтожена священная книга.

Ирак может разорвать отношения со Швецией при повторении акции с сожжением Корана

Фото: www.globallookpress.com / Dmitriy Puzyrev

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Ирак может разорвать дипломатические отношения со Швецией в случае повторения акции с сожжением Корана. Об этом сообщает иракское правительство.

«Правительство Ирака подтверждает, что оно по дипломатическим каналам проинформировало правительство Швеции о намерении разовраться дипломатические отношения со Швецией в случае повторения инцидента с сожжением Корана на ее территории и разрешения на это под предлогом свободы слова», — говорится на странице пресс-службы иракского премьера в Twitter.

Все началось с того, что власти Швеции разрешили акцию сожжения Корана 28 июня у главной мечети Стокгольма. Полиция не пересекла провокацию, а, наоборот, обеспечивала безопасность участка перфоманса. Священная книга мусульман была уничтожена в один из главных праздников в Исламе –Курбан- Байрам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как шведская полиция получила три новые заявки на разрешение акций сожжения священных книг.

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