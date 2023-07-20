По словам Дмитрия Пескова, Россия очень обеспокоена действиями страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что агрессивность Польши — повод для повышенного внимания России. Об этом он заявил на брифинге журналистам.

Сотрудник СМИ задал ему вопрос о том, что он думает на тему Польши и переброски групп военных к границе.

«Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, — это повод для повышенного внимания», — сказал представитель Кремля.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Киев возобновил удары по жилым районам Донецкой и Луганской народных республик, главы атакованных территорий обратились к Москве за помощью и признанием суверенитета.

США и их партнеры по НАТО с первых дней конфликта поддерживают Украину, регулярно поставляя в страну вооружение и направляя миллиарды долларов финансирования. Глава киевского режима Владимир Зеленский законодательно запретил переговоры с РФ о мирном урегулировании.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США объяснили, почему Россия не станет воевать с Польшей.