«Агрессивность»: в Кремле отреагировали на переброску Польшей войск к границе

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 116 0

В Кремле обеспокоились переброской войск Польши к границам Белоруссии

«Агрессивность»: в Кремле отреагировали на переброску Польшей войск к границе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам Дмитрия Пескова, Россия очень обеспокоена действиями страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что агрессивность Польши — повод для повышенного внимания России. Об этом он заявил на брифинге журналистам.

Сотрудник СМИ задал ему вопрос о том, что он думает на тему Польши и переброски групп военных к границе.

«Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, — это повод для повышенного внимания», — сказал представитель Кремля.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Киев возобновил удары по жилым районам Донецкой и Луганской народных республик, главы атакованных территорий обратились к Москве за помощью и признанием суверенитета.

США и их партнеры по НАТО с первых дней конфликта поддерживают Украину, регулярно поставляя в страну вооружение и направляя миллиарды долларов финансирования. Глава киевского режима Владимир Зеленский законодательно запретил переговоры с РФ о мирном урегулировании.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США объяснили, почему Россия не станет воевать с Польшей.

+12° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.85
-0.35 101.83
-0.61
Венера в гневе: почему с 23 июля по 4 сентября 2023 опасно играть свадьбу

Последние новости

8:34
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
8:28
Скажи «пока»: житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна чужого ребенка
8:23
Внедорожник протаранил грузовик дорожной службы на КАД и убил двух человек
8:14
Все мимо: в Пентагоне заявили о случаях хищения направленного Украине оружия
8:05
Марина Федункив: «Я пользуюсь успехом после 50»
7:58
Всего 15%: Внешний долг России установил исторический рекорд

Сейчас читают

"Меня не волнует": Лепс категорично высказался о будущем дочери
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Сыграл Оппенгеймера: скончался знаменитый актер Владимир Портнов
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео