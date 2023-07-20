«Агрессивность»: в Кремле отреагировали на переброску Польшей войск к границе

В Кремле обеспокоились переброской войск Польши к границам Белоруссии
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
По словам Дмитрия Пескова, Россия очень обеспокоена действиями страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что агрессивность Польши — повод для повышенного внимания России. Об этом он заявил на брифинге журналистам.
Сотрудник СМИ задал ему вопрос о том, что он думает на тему Польши и переброски групп военных к границе.
«Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, — это повод для повышенного внимания», — сказал представитель Кремля.
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Киев возобновил удары по жилым районам Донецкой и Луганской народных республик, главы атакованных территорий обратились к Москве за помощью и признанием суверенитета.
США и их партнеры по НАТО с первых дней конфликта поддерживают Украину, регулярно поставляя в страну вооружение и направляя миллиарды долларов финансирования. Глава киевского режима Владимир Зеленский законодательно запретил переговоры с РФ о мирном урегулировании.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США объяснили, почему Россия не станет воевать с Польшей.
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