Экс-разведчик ВС США Риттер: вопреки ожиданиям Запада Россия не хочет войны с Польшей
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
По словам эксперта, Москва вопреки ожиданиям Запада не хочет эскалации на Украине.
Несмотря на ожидания Запада, Россия не желает эскалации вооруженного конфликта на Украине и не планирует, как полагают некоторые эксперты, дойти до Польши или даже напасть на нее. У Москвы нет таких намерений, уверен военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
По словам специалиста, президент РФ Владимир Путин не допустит эскалации, хотя действия представителей «коллективного Запада» дают ему все законные основания для этого — в качестве ответной реакции. Но в планы Кремля расширение зоны конфликта не входит. Свое мнение Риттер высказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
«Россия не хочет, чтобы конфликт вышел из-под контроля, нужно понимать, что Владимир Путин — стратег», — сказал он.
Риттер подчеркнул, что Россия делает все для разрешения конфликта, но эти усилия не дают должного результата, так как поддерживающие Украину государства «продолжают подливать масла в огонь».
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Киев возобновил удары по жилым районам Донецкой и Луганской народных республик, главы атакованных территорий обратились к Москве за помощью и признанием суверенитета. США и их партнеры по НАТО с первых дней конфликта поддерживают Украину, регулярно поставляя в страну вооружение и направляя миллиарды долларов финансирования. Глава киевского режима Владимир Зеленский законодательно запретил переговоры с РФ о мирном урегулировании.
Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин впервые прокомментировал поставку западных кассетных боеприпасов Киеву. Это оружие запрещено международной конвенцией, ратифицированной 123 странами мира.
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