«Путин — стратег»: в США объяснили, почему Россия не станет воевать с Польшей

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 10 0

Экс-разведчик ВС США Риттер: вопреки ожиданиям Запада Россия не хочет войны с Польшей

«Путин — стратег»: в США объяснили, почему Россия не станет воевать с Польшей

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

По словам эксперта, Москва вопреки ожиданиям Запада не хочет эскалации на Украине.

Несмотря на ожидания Запада, Россия не желает эскалации вооруженного конфликта на Украине и не планирует, как полагают некоторые эксперты, дойти до Польши или даже напасть на нее. У Москвы нет таких намерений, уверен военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По словам специалиста, президент РФ Владимир Путин не допустит эскалации, хотя действия представителей «коллективного Запада» дают ему все законные основания для этого — в качестве ответной реакции. Но в планы Кремля расширение зоны конфликта не входит. Свое мнение Риттер высказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Россия не хочет, чтобы конфликт вышел из-под контроля, нужно понимать, что Владимир Путин — стратег», — сказал он.

Риттер подчеркнул, что Россия делает все для разрешения конфликта, но эти усилия не дают должного результата, так как поддерживающие Украину государства «продолжают подливать масла в огонь».

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Киев возобновил удары по жилым районам Донецкой и Луганской народных республик, главы атакованных территорий обратились к Москве за помощью и признанием суверенитета. США и их партнеры по НАТО с первых дней конфликта поддерживают Украину, регулярно поставляя в страну вооружение и направляя миллиарды долларов финансирования. Глава киевского режима Владимир Зеленский законодательно запретил переговоры с РФ о мирном урегулировании.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин впервые прокомментировал поставку западных кассетных боеприпасов Киеву. Это оружие запрещено международной конвенцией, ратифицированной 123 странами мира.

Тема:
Спецоперация
17 июл
«Зеленский, хватит!» — Трамп рассказал свою версию завершения конфликта на Украине
16 июл
На Украине признали активное наступление сил РФ на купянском направлении
16 июл
Путин положительно оценил ход СВО и отметил, что противник не имеет успеха
16 июл
Борьба за мирное небо: что сейчас происходит на краснолиманском направлении
16 июл
Украинских пилотов готовятся учить летать на F-16 в ЕС: «Нужна пара недель»
16 июл
Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Запорожской области
16 июл
«Заглянуть вовнутрь»: Путин заявил о планах РФ изучать трофейную западную технику
16 июл
Путин впервые ответил на поставку Западом ВСУ кассетных боеприпасов: «Мы оставляем за собой право…»
16 июл
Неудобная правда: названа главная уязвимость западной техники на Украине
16 июл
Россия эффективно «глушит» сигнал GPS западного оружия на Украине
+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский гороскоп на неделю с 17...

Последние новости

1:50
«Путин — стратег»: в США объяснили, почему Россия не станет воевать с Польшей
1:32
Чудесное спасение: в Тихом океане моряк с собакой три месяца дрейфовали на лодке
1:14
История отношений Биркин и Генсбура: настоящая любовь никогда не умирает
1:01
Места силы: топ-8 самых красивых мест Южной Кореи
0:56
«Зеленский, хватит!» — Трамп рассказал свою версию завершения конфликта на Украине
0:38
Примирение или пиар? Суханкина готова наладить отношения с Гулькиной

Сейчас читают

Мот приехал поздравить Лепса даже после получения «бандитской пули»
«Настоящий друг!» — Филипп Киркоров трогательно поздравил Григория Лепса с днем рождения
«Порядка миллиона долларов»: Григорий Лепс рассказал о самом дорогом подарке
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео