Подача документов в вуз через сервис «Госуслуги» станет обязательной

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 63 0

Когда введут новое правило и что нужно для правильной регистрации?

Подача документов в вуз через сервис «Госуслуги» станет обязательной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Подача документов в вуз через сервис «Госуслуги» станет обязательной. Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что сейчас услугой пользуются 40% абитуриентов. Обязательной же подача документов таким образом станет с 2024 года.

«В этом году суперсервис пользуется большой популярностью — его используют около 40% абитуриентов, это в два раза больше показателя прошлого года. Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов», — добавил Чернышенко.

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