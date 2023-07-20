Подача документов в вуз через сервис «Госуслуги» станет обязательной. Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что сейчас услугой пользуются 40% абитуриентов. Обязательной же подача документов таким образом станет с 2024 года.

«В этом году суперсервис пользуется большой популярностью — его используют около 40% абитуриентов, это в два раза больше показателя прошлого года. Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов», — добавил Чернышенко.

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