Госдума поддержала поправку о переименовании школьного предмета ОБЖ

Госдума проголосовала за принятие поправки о переименовании предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины». Решение было принято на пленарном заседании.

Известно, что уже началось формирование рабочей группы, которая займется разработкой учебной программы. Среди авторов будут представители МЧС и Минобороны. Ожидается, что новый урок появился в учреждениях уже 1 сентября 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках нового школьного курса «Основа безопасности и защита Родины» детям будут объяснять понятия «воинской обязанности» и «воинской службы».