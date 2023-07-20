До конца своей жизни: убийце семьи из Воронежской области вынесли приговор

Коллегия присяжных заседателей признала его виновным в инкриминируемых деяниях и не заслуживающим снисхождения.

Житель Воронежской области Виктор Мирской, убивший трех человек и напавший на отдел местной полиции, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Суд приговорил Мирского к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, затем в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 220 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

ЧП с убийством семьи в Лисках произошло 16 сентября. Мужчина жестоко расправился с женщиной и двумя детьми, после чего приехал в полицейский участок в городе Лиски в Воронежской области на своей «Ниве», где установил на дверь взрывное устройство и привел его в действие, после открыл стрельбу.

Во время задержания Мирского ранили в перестрелке в ногу, после чего тот был госпитализирован и введен в кому.

По информации источника 5-tv.ru, 5 октября Виктор Мирской вышел из комы и был допрошен правоохранителями. Он смог односложно ответить на вопросы следователей. В ходе беседы мужчина подтвердил, что именно он напал на отдел полиции, но причину не назвал. Кроме того, он подтвердил, что убил семью Ибрагимовых — мать и двоих детей, конфликт произошел из-за коровы. Других убийств он не планировал.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как задержанный за убийство семьи и нападение на отдел полиции под Воронежем признал вину.