«Дала рекомендации»: Лиза Моряк помогает Зепюр Брутян в вопросах материнства

Актрисы постоянно на связи и даже планируют познакомить друг с другом своих детей.

Лиза Моряк помогает Зепюр Брутян в вопросах материнства. Об этом жена Сарика Андреасяна эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках сериала «Мендельсон» для онлайн-кинотеатра PREMIER.

По признанию Лизы Моряк, с Зепюр Брутян она постоянно на связи. Супруга Сарика Андреасяна в шутку называет себя более опытной мамой, в отличие от жены Павла Прилучного, который, кстати, является еще и партнером Лизы Моряк по съемочной площадке сериала «Жизнь по вызову», ведь родила своего первого ребенка на два месяца раньше, чем Брутян.

«Зепюр периодически звонит, пишет, что делать, куда и как в вопросах материнства. <…> Я помогла с врачом, и сейчас я тоже хотела ей найти няню, но довольно сложно сейчас ее найти в принципе для публичной семьи, поэтому не смогла. В любом случае я подсказала врача, у которого я рожала, то есть дала какие-то рекомендации», — поделилась Лиза Моряк.

Более того, актриса планирует познакомить их общую с Сариком Андреасяном дочь Элизабет с сыном Зепюр Брутян и Павла Прилучного Микаэлем.

«Но из-за того, что у меня в принципе мало сейчас выходных, пока не получается. Если у меня есть один выходной, то я отдыхаю, просто сплю», — объяснила Лиза Моряк.

О своей беременности актриса рассказала общественности в октябре 2022 года, а 19 февраля 2023 года она родила девочку Элизабет от режиссера Сарика Андреасяна. Лиза Моряк впервые стала мамой, в отличие от своего супруга, у которого уже есть двое сыновей от бывшей жены Алены. Уже через месяц после рождения дочери счастливые родители устроили первую фотосессию, не боясь завистливых взглядов и порчи подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что недавно родившая Лиза Моряк снялась полуголой.