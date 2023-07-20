Карты Union Pay от «Тинькофф» перестанут работать за границей с 21 июля

Карты Union Pay от банка «Тинькофф» перестанут работать за границей с 21 июля. Об этом говорится в сообщении финансового учреждения в официальном аккаунте в Telegram.

Сложности с данной платежной системой стали следствием попадания банка в санкционный список, который 20 июля опубликовали власти Канады и США.

«Рекомендуем снять наличные в ближайшее время. В России карты продолжат работать как обычно. В ближайшее время мы прекратим выпуск карт Union Pay из-за решения платежной системы», — рекомендуют своим клиентам представители «Тинькофф».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, санкционные пакеты опубликовали сегодня также в Евросоюзе.