Карты Union Pay от «Тинькофф» перестанут работать за границей с 21 июля

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 1 273 0

Банк рекомендовал своим клиентам в ближайшее время снять со счетов наличные.

Карты Union Pay от «Тинькофф» перестанут работать за границей с 21 июля

Фото: www.globallookpress.com / UPPA

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Карты Union Pay от банка «Тинькофф» перестанут работать за границей с 21 июля. Об этом говорится в сообщении финансового учреждения в официальном аккаунте в Telegram.

Сложности с данной платежной системой стали следствием попадания банка в санкционный список, который 20 июля опубликовали власти Канады и США.

«Рекомендуем снять наличные в ближайшее время. В России карты продолжат работать как обычно. В ближайшее время мы прекратим выпуск карт Union Pay из-за решения платежной системы», — рекомендуют своим клиентам представители «Тинькофф».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, санкционные пакеты опубликовали сегодня также в Евросоюзе.

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