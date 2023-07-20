Евросоюз ввел санкции против 12 физических лиц России и пяти организаций по обвинению якобы «в нарушении прав человека». Об этом говорится в заявлении ЕС.

В частности, под ограничения подпали вице-мэр Москвы Наталья Сергунина и другие чиновники московского правительства, а также столичное ГУ МВД и департамент информационных технологий.

Прежде Канада ввела санкции против 64 российских граждан — 39 физических лиц и 25 юридических. В частности в списке оказались известные актеры, режиссеры, певцы и музыканты, а также чиновники и оборонно-промышленные предприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Британия сняла санкции с Олега Тинькова.