Элайджа Вуд предложил помочь Зеленскому вылечиться от наркомании

Эфирная новость 1 228 0

Забота заоокенского некогда коллеги украинского президента по цеху не понравилась жителям Незалежной и они нажаловались на аккаунт артиста.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Henrik Montgomery; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Главный хоббит мира Элайджа Вуд решил вступить в борьбу с новым Оком Саурона. Актер, видимо, устал смотреть на непотребный вид Зеленского в его бесконечных обращениях и выступил сам.

«Привет, Владимир, я вижу у тебя серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем. Надеюсь, что ты заботишься о себе как следует. Если что, у нас тут есть люди, которые могут тебе помочь», — записал видеообращение к президенту Украины знаменитый актер.

Вуд также добавил, что в США есть отличная клиника, которая может помочь украинскому лидеру.

К слову, украинцам такая забота американского актера не пришлась по душе. Они тут же нажаловались на аккаунт знаменитости, который в итоге был заблокирован.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение психиатра и нарколога Василия Шурова, который предположил, что Владимир Зеленский пристрастился к психостимуляторам, приводящих к неадекватной мимике и эмоциональной реакции, часто встречаемой при его публичных появлениях.

+12° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.85
-0.35 101.83
-0.61
Венера в гневе: почему с 23 июля по 4 сентября 2023 опасно играть свадьбу

Последние новости

8:45
Удары возмездия: в Николаеве уничтожено расположение ВСУ и иностранных наемников
8:34
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
8:28
Скажи «пока»: житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна чужого ребенка
8:23
Внедорожник протаранил грузовик дорожной службы на КАД и убил двух человек
8:14
Все мимо: в Пентагоне заявили о случаях хищения направленного Украине оружия
8:05
Марина Федункив: «Я пользуюсь успехом после 50»

Сейчас читают

"Меня не волнует": Лепс категорично высказался о будущем дочери
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Сыграл Оппенгеймера: скончался знаменитый актер Владимир Портнов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео