Довольные и счастливые: Акиньшина показала подросших сына и дочку

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 213 0

Акиньшина показала подросших сына и дочку на отдыхе

Довольные и счастливые: Акиньшина показала подросших сына и дочку

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Дети актрисы сейчас живут с отцом в Грузии. Артистка, вероятно, взяла отпуск в работе и воссоединилась с наследниками.

Актриса Оксана Акиньшина в социальной сети опубликовала редкое фото своих детей — сына Константина и дочери Эмми. Их знаменитость родила от Арчила Геловани.

Дети сейчас живут вместе с папой в Грузии. И, судя по всему, актриса взяла отпуск в работе ради воссоединения с наследниками. На опубликованном снимке дети играли на пляже. Интернет-пользователи эмоционально отреагировали на кадр. Некоторые поинтересовались, Акиньшина отдыхает вместе с возлюбленным? Остальные же не стали интересоваться личной жизнью актрисы, лишь отметив, насколько очаровательные дети.

«Дочка — маленькая копия вас»;

«Чудесные кадры, хотелось бы видеть чаще вас и ваших детей», — написали фанаты.

ауцуаДети Оксаны Акиньшиной живут с отцом в Грузии. Instagram* / akinshok2013

К слову, отношения с Геловани у Акиньшиной странные. В 2018 году артистка объявила о разводе, однако до суда дело так и не дошло. Пара все еще в браке. При этом ходят слухи, что сердце знаменитости занято другим мужчиной.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как выглядит полугодовалая дочка Ольги Орловой.

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