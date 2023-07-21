Совещание по развитию Арктики с участием Путина. Главное

По словам президента, за полярным кругом у страны немало интересов.

Льготная ипотека, обновление инфраструктуры и новые рабочие места. В Мурманске Владимир Путин провел совещание по развитию Арктики.

По словам президента, за полярным кругом у страны немало интересов — в первую очередь, в сфере безопасности.

А потому жители сурового края должны быть обеспечены всем необходимым. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок — о предложениях и поручениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент впервые за девять лет приехал практически на самую границу нашей страны с НАТО — в Мурманскую область. Повод весомый, и может стать нашим козырем на мировом рынке энергоносителей.

Там ввели в строй самое большое в мире плавучее сооружение по обработке газа, которое делает из обычного топлива сжиженное.