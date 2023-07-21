Головой об асфальт: девушка погибла из-за ДТП с электросамокатом в Сочи
Девушка на электросамокате погибла в результате ДТП в Сочи
Фото, видео: Лысцева Марина / ТАСС; 5-tv.ru
Врачи пытались реанимировать пострадавшую, но безуспешно.
В Сочи выясняют обстоятельства аварии, в которой погибла девушка на электросамокате. Она столкнулась с автомобилем такси, упала и ударилась головой об асфальт. Врачи, прибывшие на место, пытались ее реанимировать, но безуспешно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области произошла страшная авария с участием мотоцикла — девушке оторвало руку. Авария произошла в Волховском районе между Сясьстроем и деревней Иссад.
Автомобиль столкнулся с мотоциклом, на котором ехали 16-летний подросток с девушкой-пассажиркой. По итогу, молодого человека доставили в клинику с переломом ребер и голени, а девушка находится в реанимации с ампутацией правой руки.
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