Слабонервным не смотреть: авто влетело в коляску с младенцем на полной скорости

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Автомобиль врезался в коляску с младенцем в Муроме

Фото, видео: depositphotos / logoboom; 5-tv.ru

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Мать ребенка переходила дорогу в неположенном месте.

В центре Мурома автомобиль снес коляску, в которой находился восьмимесячный ребенок. Его мать переходила дорогу в неположенном месте.

Одна машина остановилась, чтобы ее пропустить, а другая, наоборот, ускорилась и пошла на обгон. А когда водитель заметил пешехода, затормозить уже не успел.

От удара коляску вырвало из рук женщины. Ребенка экстренно госпитализировали, сейчас он в реанимации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Свердловской области водитель был не в состоянии управлять автомобилем. И это привело к страшным последствиям.

Так, 22-летний молодой человек уснул за рулем и сбил трех подростков на велосипедах. Авария произошла днем на 20-м километре трассы Ревда — Дегтярск — Курганово.

Уснувший водитель ехал на отечественном автомобиле «Лада-Приора». Когда водитель уснул во время движения, автомобиль вылетел с дороги и сбил подростков 2007 года рождения.

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