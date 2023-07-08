Водитель уснул за рулем и сбил трех подростков на велосипедах в Свердловской области

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 76 0

Дети были госпитализированы. Двое из них получили переломы.

Водитель уснул за рулем и сбил трех подростков на велосипедах в Свердловской области

Фото: ВКонтакте / ГИБДД Свердловская область

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В Свердловской области водитель был не в состоянии управлять автомобилем. И это привело к страшным последствиям. 22-летний молодой человек уснул за рулем и сбил трех подростков на велосипедах. Авария произошла днем на 20-м километре трассы Ревда — Дегтярск — Курганово. Об этом рассказали в управлении ГИБДД по региону.

Уснувший водитель ехал на отечественном автомобиле «Лада-Приора». Когда водитель уснул во время движения, автомобиль вылетел с дороги и сбил подростков 2007 года рождения. Они были госпитализировали.

Два мальчика получили переломы. А вот одному из детей диагностировали сотрясение головного мозга.

Дело на контроль взяла прокураторе города Ревда. Проводится доследованная проверка по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младенец и двое взрослых погибли на трассе под Волгоградом. На участке дороги столкнулись ВАЗ и LADA Largus.

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Водитель уснул за рулем и сбил трех подростков на велосипедах в Свердловской области

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