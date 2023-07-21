Вводят в заблуждение? Термины «экомех» и «экокожа» предложили запретить в России

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Термины экомех и экокожа предложили запретить в России

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru

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Производители уверены, что будет справедливым называть кожей только натуральный материал.

В России требуют запретить «экокожу» и «экомех» — в «Союзе кожевников» считают, что подобные термины вводят потребителей в заблуждение. Люди уверены, что выбирают натуральный экологически чистый материал, а на деле покупают синтетику.

Другие считают, что приставка «эко» означает «экономически выгодный». Искусственная кожа хоть и стоит дешевле, не отличается особым качеством.

Так что выгода, по мнению производителей, сомнительна. Они уверены, что будет справедливым называть кожей только натуральный материал, потому обозначение «веганская кожа» тоже просят исключить.

Ранее 5-tv.ru писал, что нередко катышки начинают портить внешний вид одежды уже после первой стирки. Чаще всего страдают изделия из трикотажа и шерсти.

Поможет ли специальный аппарат для чистки одежды от комков ворса вернуть ей презентабельный вид? Можно ли бороться с катышками на одежде при помощи обычной бритвы?

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