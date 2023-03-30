Технологии или дедовские методы: как избавиться от катышков на одежде

Нередко катышки начинают портить внешний вид одежды уже после первой стирки. Чаще всего страдают изделия из трикотажа и шерсти.

Поможет ли специальный аппарат для чистки одежды от комков ворса вернуть ей презентабельный вид? Можно ли бороться с катышками на одежде при помощи обычной бритвы? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

В магазинах можно приобрести устройство, которое позволит легко избавиться от маленьких некрасивых шариков из волокон ткани на одежде. Во всяком случае, так заявляет производитель. Стоит этот чудо-девайс почти 500 рублей, что не так уж и дешево.

Внешне прибор выглядит не очень надежно. Пластик, похоже, довольно хлипкий. Если уронить его, например, со стола, то наверняка он треснет. Это, конечно, значительный минус.

Работает машинка довольно просто. Внутри находятся несколько лезвий, они вращаются на большой скорости и срезают скатавшийся ворс. Чтобы случайно не повредить ткань, острые детали закрыты металлической сеткой. При этом девайсу не нужна розетка, работает он от батареек. Это может быть очень удобно в путешествии.

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Испытания устройства проводятся на кардигане. Самые проблемные места у него — карманы и рукава. При использовании машинки от катышков возникает ощущение будто пылесосишь кофту или бреешь ее. Увлекательный процесс.

Срезать весь скатавшийся ворс одним движением не получается. В некоторых местах нужно пройтись два, а то и три раза. Но результат того стоит. На поверхности не остается ни одного катышка.

Срезанные комочки попадают в съемный резервуар. После обработки одежды его нужно снять и очистить от ворса. Когда видишь множество катышков, понимаешь, как же долго и утомительно пришлось бы убирать их руками.

Но стоит ли тратить на машинку столько денег, когда есть старое проверенное решение. Одежду можно почистить и бритвенным станком, в том числе и дешевым одноразовым. Чтобы понять это, второй рукав кардигана обрабатывают бритвой. У данного способа есть заметный минус. Катышки остаются на поверхности и их приходится убирать руками, а часть из них разлетается по дому в разные стороны.

Копеечная бритва справляется не хуже дорогой машинки, но лезвия могут случайно порезать ткань или сделать затяжку. Одно неловкое движение может испортить вещь. А у девайса предусмотрена сеточка, чтобы предотвратить такой неприятный исход.

Устройство для удаления катышков оказалось весьма полезным. Оно действительно помогает ухаживать за одеждой. Да, стоит прибор не так дешево, зато не испортит любимые вещи. Новый свитер в любом случае обойдется дороже.