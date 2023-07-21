Вне закона: в России предложили устранить юридический казус с летними кафе
В России предложили легализовать продажу алкоголя на летних верандах
Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
Казалось бы, идея здравая, но даже у нее нашлись противники.
В России решили устранить юридический казус, который касается посетителей летних кафе. Как выяснилось, на верандах, которые работают в теплое время года, закон запрещает продажу алкогольных напитков.
Таким образом даже за бокал шампанского гость можно получить крупный штраф. Казалось бы, идея здравая, но даже у нее нашлись противники. Кто они — знает корреспондент «Известий» Полина Пятышева.
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