Российские военные заняли девять объектов на двуреченском направлении

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 107 0

Защитники Донбасса продолжают вытеснять украинских террористов.

Российские военные заняли девять объектов на двуреченском направлении

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Российские военные заняли девять объектов на двуреченском направлении. Речь идет о пяти опорных пунктах и четырех наблюдательных постах. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Отмечалось, что украинские террористы в ходе боев потеряли более взвода солдат. Еще они лишились самоходной артиллерийской установки Krab, станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Кроме того, по итогам контрбатарейной борьбы в районе Тищенковки была уничтожена САУ «Гвоздика», сообщает РИА Новости. Также расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» в районе Кудьковки сбил вертолет Ми-8.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США готовятся усилить присутствие в Ормузском проливе двумя десантными кораблями.

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