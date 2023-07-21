США готовятся усилить присутствие в Ормузском проливе двумя десантными кораблями

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 85 0

Для чего американцам перегонять суда и кто тому причина?

США готовятся усилить присутствие в Ормузском проливе двумя десантными кораблями

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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США готовятся усилить свое присутствие в Ормузском проливе двумя десантными кораблями. Информация об этом появилась на официальном сайте Пентагона.

Как следует из официального заявления, речь идет о перебазировании USS Bataan и USS Carter Hall. Суда направили в пролив якобы в качестве ответной меры на «недавние попытки Ирана поставить под угрозу свободный поток торговли» в регионе и рядом расположенных водах.

В мире отношение Ирана к США называют не иначе как «пощечина Великому Сатане». В правительстве страны смеются в лицо американцам и активно сотрудничают с Россией, не собираясь менять свою позицию. Вашингтон пытается мешать Тегерану, но все безрезультатно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли удары возмездия по расположению ВСУ и иностранных наемников в Николаеве.

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