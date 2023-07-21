Российские компании станут платить налог на сверхприбыль

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 75 0

Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль крупных российских компаний

Российские компании станут платить налог на сверхприбыль

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Все поступления в бюджет планируются в объеме 300 миллиардов рублей.

Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает налог на сверхприбыль для крупных компаний. Об этом говорится в официальном документе.

«Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер», — говорится в сообщении.

Также известно, что все поступления от налога планируются в объеме 300 миллиардов рублей.

При этом некоторые предприятия будут освобождены от уплаты: те, кто был создан после 2020 года, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля и застройщики, реализующие проекты через эскроу-счета.

До этого стало известно, что рекордные дивиденды, выплаченные российскими госкомпаниями в бюджет, укрепляют доверие инвесторов к российскому рынку и стимулируют дальнейшие инвестиции и развитие.

К слову, бюджет России в 2022 году пополнился дивидендами от госкомпаний в размере 753 миллиардов рублей, что в 2,2 раза выше, чем в предыдущем году. Наибольшие дивиденды выплатили «Газпром» — 463,6 миллиарда рублей и «Роснефтегаз» — 142,8 миллиарда рублей.

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