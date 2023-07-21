Екатерина Климова опубликовала редкие фото с сестрой: похожи?

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Полина Долгова
Полина Долгова 1 665 0

Екатерина Климова опубликовала редкие фото с сестрой

Екатерина Климова опубликовала редкие фото с сестрой: похожи?

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Похоже, что умение очаровывать мужчин у родственниц в крови.

Актриса Екатерина Климова провела день в компании старшей сестры Виктории. Родственница звезды — непубличный человек, поэтому ее фото — это большая редкость для медийного поля.

Семейный фотоснимок публикует издание 7Дней.ru. Поклонники артистки уверены, что ее родственнице давно пора выйти из тени младшей сестры, ведь она унаследовала такую же яркую внешность от родителей.

Пользователей сети восхитили ее светлые волосы, бездонные глаза и кокетливый взгляд. Похоже, что умение очаровывать мужчин у сестер в крови.

К слову, эффектной блондинке уже осенью исполнится 49 лет. Но для своих лет она выглядит совсем юной девой, впрочем, как и 45-летняя Климова, являющаяся матерью четверых детей.

Прежде фанаты обратили внимание на эффектную внешность старшего сына Климовой от Игоря Петренко. Юноша планирует пойти по стопам матери и поступить в Театральную школу Олега Табакова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Петренко задолжал огромную сумму по алиментам Климовой.

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