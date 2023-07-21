Путин обсудил с Совбезом развитие отношений со странами Африки и информационные технологии

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза развитие отношений со странами Африки и информационные технологии. Заседание состоялось в пятницу, 21 июля.

«У нас сегодня несколько вопросов, один из них — это развитие наших отношений с друзьями на африканском континенте, скоро саммит Россия — Африка, и вопрос, связанный с такой важной областью как использование информационных технологий, конечно, применительно к обеспечению безопасности страны», — сказал президент в начале встречи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза, темой которого стало обсуждение дополнительных мер защиты критически важных объектов.