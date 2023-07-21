В Ростовской области обнаружены случаи заражения лихорадкой Западного Нила

У 14% жителей двух городов и одного района нашли антитела к вирусу.

В Ростовской области подтвердили несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в регионе. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.

В сообщении указано, что еще у 14% жителей двух городов и одного района нашли антитела к вирусу.

«В Ростовской области за истекший период 2023 года зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила в Волгодонске», — говорится в сообщении.

Также известно, что было проведено серологическое исследование сывороток здоровых людей, проживающих на эндемичных по ЛЗН территориях (Волгодонск, Таганрог, Неклиновский район), которое показало, что у 13,9% людей выявились специфические антитела класса G (IgG) к вируса Западного Нила.

Впервые заболевания были отмечены в конце июня 2023 года из-за жары и комаров-переносчиков у водоемов. Также эксперты предупреждают, что большую роль в распространении заболевания играют еще и птицы, в особенности околоводного комплекса — вороны, голуби, утки, крачки.

Людей призывают обращаться к медицинским работникам, если вдруг после укуса комара поднимается температура до 40 градусов, снижается аппетит или появляется сыпь.

Лихорадка Западного Нила — острое трансмиссивное инфекционное заболевание, передающееся комарами и протекающее с полиаденитом, высыпаниями на коже и серозным воспалением мозговых оболочек, иногда — менингоэнцефалитом.

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