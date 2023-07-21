В Ростовской области обнаружены случаи заражения лихорадкой Западного Нила

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 74 0

В Ростовской области подтвердили два случая заражения лихорадкой Западного Нила

В Ростовской области обнаружены случаи заражения лихорадкой Западного Нила

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ ВОЛКОВ

Читайте нас в: Дзен Новости

У 14% жителей двух городов и одного района нашли антитела к вирусу.

В Ростовской области подтвердили несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в регионе. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.

В сообщении указано, что еще у 14% жителей двух городов и одного района нашли антитела к вирусу.

«В Ростовской области за истекший период 2023 года зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила в Волгодонске», — говорится в сообщении.

Также известно, что было проведено серологическое исследование сывороток здоровых людей, проживающих на эндемичных по ЛЗН территориях (Волгодонск, Таганрог, Неклиновский район), которое показало, что у 13,9% людей выявились специфические антитела класса G (IgG) к вируса Западного Нила.

Впервые заболевания были отмечены в конце июня 2023 года из-за жары и комаров-переносчиков у водоемов. Также эксперты предупреждают, что большую роль в распространении заболевания играют еще и птицы, в особенности околоводного комплекса — вороны, голуби, утки, крачки.

Людей призывают обращаться к медицинским работникам, если вдруг после укуса комара поднимается температура до 40 градусов, снижается аппетит или появляется сыпь.

Лихорадка Западного Нила — острое трансмиссивное инфекционное заболевание, передающееся комарами и протекающее с полиаденитом, высыпаниями на коже и серозным воспалением мозговых оболочек, иногда — менингоэнцефалитом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США могут использовать фонд Гейтсов для взращивания клещей и комаров.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июля

Последние новости

8:44
Стали известны причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
8:26
Охота на зверя: ставшая мемом львица из Берлина оказалась кабаном
8:13
Творожные пончики: рецепт простого лакомства для завтрака
7:58
«Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
7:46
Bloomberg назвало причину срыва визита главы МИД Британии в Пекин
7:31
В Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
IVAN рассказал о своих впечатлениях от отцовства: «Это больше похоже на отпуск»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео