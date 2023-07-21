Крестный ход состоялся в Казани в честь Казанской иконы Божией Матери

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 179 0

В столице Татарстана состоялся традиционный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси; 5-tv.ru

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Казанская икона Божией Матери была торжественно внесена в Казанский собор.

Сегодня, 21 июля, в столице Республики Татарстан состоялся традиционный крестный ход с Казанским образом Царицы Небесной. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Молитвенное шествие по традиции началось в Благовещенском соборе Казанского кремля, где перед этим совершалось молебное пение Пресвятой Богородице, а завершилось — в Казанском Богородицком монастыре.

Казанская икона Божией Матери была торжественно внесена в Казанский собор, где потом началось служение Божественной литургии. Богослужение совершил сонм архиереев Русской Церкви.

Казанская икона — одна из самых почитаемых в России. Об этом свидетельствуют два факта: во-первых, у нее неисчислимое количество списков (точных копий), которые верующие также считают чудотворными. Во-вторых, в церковном календаре образу посвящен не один, а сразу два праздника — обретение иконы и праздник в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, когда она помогла войску, вошедшему в столицу 4 ноября. В этот день в современной России отмечают государственный праздник Дня народного единства.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Казанскую икону Божьей Матери уже несколько столетий считают чудотворной.

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