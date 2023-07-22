Пальчики оближешь: как вкусно приготовить соленые или малосольные огурцы

Как порадовать своих близких особенной закуской?
Фото: www.globallookpress.com / Anton Kavashkin
Чаще всего банки с огурцами закручивают летом, ведь в это время эти овощи или растут на огороде, или продаются в магазине по доступной цене. Для начала можно купить разные плоды: кому-то больше нравятся корнишоны, а кому-то — более крупные плоды.
Секретный рецепт засолки есть почти у каждой хозяйки, пишет издание NEWS.ru. Однако существуют общие правила:
- использование только чистых и «крепких» овощей без пятен и признаков гнили;
- перед засолкой огурцы необходимо оставить в холодной воде на четыре часа минимум, максимум шесть, чтобы они получились плотными и хрусткими;
- в Азии перед приготовлением огурцов их моют, а затем натирают крупной солью;
- все овощи и зелень, которые будут использоваться для заготовки, нужно как следует промыть, а банки и крышки — простерилизовать.
Малосольные огурцы будут готовиться от нескольких часов до нескольких дней, а соленые — не менее одного месяца.
Способы засолки огурцов в бочке
У бочковых огурцов особенный аромат, который придает им дубовая емкость. Сейчас мало кто делает такие засолы, но добиться подобного вкуса можно и с помощью других средств. Что понадобится?
- Листья хрена — две штуки;
- Чеснок — шесть зубчиков;
- Зонтик укропа — одна штука;
- Листья черной смородины — пять;
- Листья малины — пять;
- Вода кипяченая — один литр;
- Соль крупная — 70 граммов.
Вымоченные огурцы необходимо обрезать с двух сторон. Зубчики чеснока очистить, промыть и разрезать на две или четыре части в зависимости от размера.
Бочку необходимо вымыть с абразивом и содой, обдать кипятком. На дно уложить половину листьев малины, смородины, а также укропа и треть чеснока.
Далее нужно выложить половину огурцов, а оставшимися листьями и чесноком накрыть сверху. Содержимое нужно накрыть плотно листьями хрена, растворенную соль в воде залить в бочку.
Далее нужно накрыть огурцы тарелкой подходящего диаметра и установить гнет. Бочку лучше оставить в теплом месте на три дня.
После этого хрен следует убрать, а емкость переставить в холодное место. Через месяц блюдо уже можно дегустировать.
Быстрая засолка огурцов в пакете
- Огурцы — один килограмм;
- Зубчики чеснока — четыре штуки;
- Пучок свежего укропа;
- Соль крупная — одна столовая ложка;
- Сахарный песок — одна чайная ложка;
- Перец душистый (горошек) — две-три штуки.
Для этого рецепта огурцы лучше не вымачивать, а просто тщательно вымыть. У небольших плодов обрезать кончики, а крупные порезать на две, четыре части или же кружки.
Чеснок стоит мелко нашинковать или пропустить через пресс, а укроп нарезать. Все ингредиенты необходимо сложить в плотный целлофановый пакет, оставив немного воздуха.
Его следует хорошо завязать и потрясти несколько минут. После — убрать в холодильник. Пробовать блюдо можно уже через несколько часов.
Ранее 5-tv.ru писал, как приготовить салат «Коул Слоу» с пикантной заправкой.
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