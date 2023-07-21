Уже без этого не могут: «кокаиновых» акул заметили у берегов США

Как запрещенные вещества оказываются в среде обитания хищников?

Обитающие у берегов Флориды акулы могут поедать сброшенные в океан пакеты с кокаином. Об этом сообщает The New York Post.

Дело в том, что наркотики оказываются на морском дне из-за контрабандистов. Те зачастую избавляются от товара при приближении американских пограничных патрулей.

Данная ситуация привела к тому, что морской биолог Том Херд решил снять документальный сериал «Кокаиновые акулы» для канала Discovery. Он совместно с ученым-экологом из Университета Флориды Трейси Фанарой осуществил несколько экспериментов с животными около островов Флорида-Кис.

Будучи под водой они заметили, что некоторые акулы ведут себя необычно. Например, обычно сторонящаяся людей акула-молот бросилась прямо на них.

Более того, плавающую на глубине 20 метров песчаную акулу заметили передвигающейся кругами. Затем исследователи решили бросить в воду пакеты, внешне схожие на упаковки с кокаином.

Выяснилось, что хищники сразу же поплыли к ним, начав их кусать. Для того чтобы понять, как запрещенные вещества попадают в эту экосистему, Фанара и Херд сбросили с самолета имитацию кокаина.

Вскоре несколько видов акул устроили охоту за ней. Однако делать выводы о наркозависимости хищников пока рано — ученым потребуется провести больше экспериментов.

Ранее 5-tv.ru писал, что «рыбу судного дня», приносящую беды, обнаружили у берегов Тайваня.