🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 22 июля благоприятный день для большинства представителей зодиакального круга. Новые сутки подходят для кардинальных изменений во многих сферах жизни. Если вы настроены решительно, то вам по плечу будет буквально все. Однако будьте аккуратны при проведении каких-либо финансовых операций.

♈ Овны

Но что на самом деле означает быть наблюдателем? Овны, начните этот день с культивирования тишины. Пусть ваше дыхание станет мостом, соединяющим вас с высшим сознанием. Способность наблюдать за происходящим из пространства нейтралитета будет вашей сверхсилой.

Космический совет: переключитесь в роль наблюдателя и сконцентрируйтесь на своих мыслях.

♉ Тельцы

Знаете, что никогда не выходит из моды, Тельцы? Внутреннее спокойствие! Наблюдайте, кто и что уводит вас из пространства тишины и гармонии. Когда мы помним об эфемерности всего, легче идти по жизни с песней в сердце и улыбкой на лице.

Космический совет: пусть ваше дыхание станет настолько ясным, насколько возможно.

♊ Близнецы

Что, если мы скажем, что ваши мечты и желания священны? Вы посадили свои семена с любовью и визуализировали, как выглядит для вас эта совершенная реальность. Теперь расслабьтесь, Близнецы. Расслабьтесь и смотрите, как разворачивается шоу!

Космический совет: ваши мечты начинают сбываться.

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♋ Раки

Все происходит именно тогда, когда это должно произойти. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Продолжайте предпринимать необходимые действия, отдавая результат Вселенной. Целеустремленность — ваш самый большой подарок прямо сейчас, Раки. Когда дело касается сердечных дел, признайте и свои потребности, и свои желания.

Космический совет: ясно выражайте свои желания с близкими. Не забывайте и о личных границах.

♌ Львы

Вы уже давно занимаетесь своим ремеслом. Неудивительно, что вы мастер своего дела! При этом время от времени наступает чувство разочарования, верно? Чувство разочарования, которое заставляет вас подвергать сомнению все, включая вашу цель. Если это то, что вы чувствуете прямо сейчас, найдите баланс, Львы. Найдите баланс между тем, что вы делаете за деньги, и тем, что вы делаете для удовлетворения своей души. Что-то подсказывает нам, что есть способ преодолеть разрыв между ними и открыть портал процветания!

Космический совет: тема достижения баланса в жизни станет главной для вас в эти дни.

♍ Девы

Девы, сегодня на вашей улице праздник. Даже если он не отмечен в календаре. Празднуйте, потягивая сладкий нектар, который льется в вашу чашу! Отпразднуйте то, что не получилось в соответствии с вашим планом, и отпразднуйте то, что еще впереди! Что-то подсказывает нам, что пребывание в энергии благодарности — это секрет того, как изменить свою судьбу.

Космический совет: начните преображать свою жизнь и свое нынешнее состояние с благодарности.

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♎ Весы

Пора взять жизнь за рога и шагнуть в ту реальность, которую вы визуализировали мысленным взором все это время, Весы. Ваши мечты и желания священны. И им пора сбываться. Вселенная подсказывает, что исполнятся они самым неожиданным образом. Так что будьте готовы!

Космический совет: приготовьтесь к неожиданным поворотам судьбы.

♏ Скорпионы

Держите огонь страсти ярко горящим внутри вас и знайте, что он приведет вас к цели. Когда дело доходит до любви и романтики, звезды вас побуждают признавать свои желания и разрешать себе экспериментировать. Особенно с тем, что вы когда-то считали табу. Что-то подсказывает нам, что вы находитесь в процессе сбрасывания «старой кожи» и раскрытия новой версии себя.

Космический совет: любовь, страсть и желание — не притупляйте эти чувства.

♐ Стрельцы

Как нам освободиться от нашего прошлого? От тюрьмы нашей обусловленности и представления о том, кем мы должны или не должны быть? Стрельцы, пора перестать зацикливаться на неудачах или несбывшихся мечтах. Вернитесь в настоящее. Что вас окружает? Уделите внимание своему физическому состоянию, которое также страдает из-за ваших навязчивых мыслей.

Космический совет: навязчивые мысли только мешают радоваться жизни, пора от них избавляться.

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♑ Козероги

Иногда мы скорбим о потере отношений, которые, как мы считали, выдержат испытание временем. Поблагодарите прошлое за прекрасные воспоминания. Все завершилось так, как должно было. Теперь у вас есть шанс освободиться от старой истории, Козероги. Сосредоточьтесь на людях, которые приходят в вашу жизнь сейчас.

Космический совет: отпустите прошлое с благодарностью.

♒ Водолеи

Пусть вещи буквально разваливаются, если это необходимо, а старые структуры рушатся. Вселенная помогает вам понять, как и где нужно построить более прочный фундамент. Если на сердце тяжело, позвольте себе погоревать, Водолеи. Позвольте себе почувствовать потерю и боль, растворяясь в своих представлениях о том, что могло бы быть. Иногда фраза «я не знаю» может стать источником новых идей.

Космический совет: пора впустить в свою жизнь перемены.

♊ Рыбы

Важно помнить, что вы находитесь там, где должны быть. Вы испытываете именно то, что должны испытывать. Позвольте себе выплакать реку, если нуждаетесь в этом. Просто знайте, что Вселенная защищает вас от того, что не соответствует росту вашей души. Кстати, если вы игнорировали определенные недуги, сейчас самое время обратиться за помощью!

Космический совет: разрешите себе чувствовать, не подавляйте эмоции.

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