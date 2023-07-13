Замглавы Минцифры Максим Паршин отправлен под домашний арест

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 51 0

Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Замглавы Минцифры Максим Паршин отправлен под домашний арест

Фото: Пресс-служба Басманного районного суда города Москвы

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Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы Минцифры Максима Паршина на два месяца — до 12 сентября. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По данным 5-tv.ru, суд отказал следствию в заключении Паршина под стражу. Постановление в законную силу не вступило.

На этот же срок под домашний арест отправлен Александр Моносов. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

О задержании Паршина стало известно ранее в этот день. В Минцифры отметили, что со стороны ведомства оказывается содействие правоохранительным органам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшему первому замминистра образования и науки РФ Валентине Переверзевой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

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Замглавы Минцифры Максим Паршин отправлен под домашний арест

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