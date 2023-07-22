Творожные пончики: рецепт простого лакомства для завтрака

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Юлия Лекомцева
Юлия Лекомцева 25 0

На приготовление десерта уйдет не более получаса.

Творожные пончики: рецепт простого лакомства для завтрака

Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

Лучшее блюдо для завтрака — приготовленное своими руками. И если нет времени для сложных кулинарных шедевров, на выручку хозяйке придет рецепт творожных пончиков. Для приготовления этого лакомства понадобится не более получаса.

Для творожных пончиков понадобится три яйца, 300 граммов творога (жирность 9%), 100 граммов сахара, растительное масло, соль, разрыхлитель теста и 400 граммов муки.

Вначале нужно замесить тесто. Для этого смешайте творог с сахаром, добавив щепотку соли. Затем вбейте туда же яйца и добавьте три столовых ложки масла. Масса должна получиться однородная. Затем в нее следует просеять муку и добавить разрыхлитель.

Тесто следует выложить на стол и разделить на четыре части. Каждую надо раскатать и с помощью рюмки вырезать заготовки для пончиков. Жарить лакомство на сковороде следует около 15 минут на среднем огне. Пончики готовы!

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