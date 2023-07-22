«Любимые мужики»: Надежда Ангарская впервые поделилась снимком второго ребенка

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 517 0

Юмористка Надежда Ангарская показала фотографию своего новорожденного ребенка

«Любимые мужики»: Надежда Ангарская впервые поделилась снимком второго ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Артистка призналась, что счастлива.

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская совсем недавно родила второго ребенка, но никому его не показывала. На днях в своем личном блоге артистка все-таки решила поделиться первыми снимками с новорожденным малыша.

«Хорошо, что у мамы под рукой всегда есть телефон и ее любимые мужики», — написала знаменитость под снимками.

Надежда Ангарская впервые показала второго ребенка. Instagram* / nadezhdaanga

Второго наследника Ангарская родила от тренера по футболу Николая Федчука. Ребенок появился на свет 3 мая 2023 года. Старший сын Давид — от первого мужа.

Артистка делилась с подписчиками своими мыслями по поводу малыша и заявляла, что даже несмотря на проблемы во время беременности, она счастлива, что стала матерью уже второй раз. В последнее время она активно приводит себя в форму: села на диету и попрощалась с выпечкой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Надежда Ангарская поздравила матерей с Днем защиты детей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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