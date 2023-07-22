ТОП-5 причин, почему у женщин возникает боль во время интима

Боль во время секса может превратить его в страдание — по данным Ассоциации сексуального консультирования, половина женщин в возрасте и около трети молодых девушек испытывали боль при половом акте. Кроме очевидного дискомфорта, такие проблемы в интимной жизни могут привести и к проблемам в отношениях.

Разумеется, не стоит бить тревогу из-за незначительного дискомфорта, но если боль во время полового акта появляется регулярно, и, тем более, сопровождается странными запахами или выделениями, следует обратиться ко врачу. Но самое главное — не молчать о неприятных ощущениях! Несмотря на то, что секс бывает болезненным для многих женщин, это — не норма, и следует, как минимум, рассказать партнеру о том, что вы ощущаете.

Некоторое из проблем, которые могут быть причиной болезненных ощущений, довольно серьезны — WMJ.RU собрал самыt проблематичные.

Роды

Восстановление после родов — процесс небыстрый, и у каждой женщины идет по своему. Кому-то может потребоваться пара месяцев, а кому-то и дольше — особенно, если в процессе рождения произошел разрыв или была сделана эпизиотомия.

Кожные заболевания

Кожа вульвы очень чувствительна — любые трещинки или язвы на ней будут вызывать боль при касании.

Вагинизм

Болезненное сжатие мышц у отверстия влагалища и невозможность их расслабить могут вызывать боль и даже сделать проникновение невозможным. В отличие от остальных причин этой подборки, вагинизм может возникать из-за психологических факторов.

Кисты яичников

Несмотря на то, что такие кисты могут быть не раковыми — они могут вызывать боль во время полового акта. Они достаточно распространены, растут в яичниках или на них. Приятного мало, но не смертельно.

Сухость

Это самая распространенная причина болезненных ощущений, и причин возникновения сухости во влагалище достаточно много. Иногда это естественный процесс — у женщин в менопаузе и после менопаузы выработка смазки снижается, иногда он связан с персональными особенностями организма — ткани влагалища просто не вырабатывают достаточное ее количество. Нарушение баланса бактерий из-за излишней сухости также может привести к появлению болезненных ощущений.

И что же делать?

Главное — не молчать! Обязательно дайте знать своему сексуальному партнеру, что секс доставляет вам неприятные ощущения, вместе работайте над поиском причин. Не затягивайте с посещением врача — квалифицированный специалист сможет установить причину боли быстрее и точнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как определить супружескую измену по нижнему белью.