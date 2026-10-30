Уголовное дело против «зайца»: пассажир избил контролера в московском автобусе

СК возбудил уголовное дело против напавшего на контролера в московском автобусе

Житель Москвы набросился с кулаками на контролера прямо в автобусе. Представители городского управления Следственного комитета (СК) сообщили в мессенджере МАКС, что агрессору предъявлено обвинение.

Инцидент произошел 19 октября: сотрудница ГКУ «Организатор перевозок» выявила пассажира, который не оплатил проезд. Между ними разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина ударил контролера.

Результатом нападения и зафиксированных телесных повреждений стало возбуждение уголовного дела согласно части 1 статьи 318 Уголовного кодекса (УК) РФ о применении насилия в отношении представителя власти.

Следственные действия проведены, агрессору предъявлено обвинение, избрана мера пресечения, продолжается сбор и закрепление доказательной базы.

В столичном СК напомнили, что насилие в отношении представителя власти, включая работников транспорта при исполнении, влечет уголовную ответственность. Наказание варьируется от штрафа до реального лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал об аресте 64-летней сиделки из Владивостока, обвиняемой в истязаниях 71-летней пенсионерки. По словам сына пострадавшей, женщина избивала подопечную и давала ей психотропные препараты в дозах, превышавших назначения врачей.

Пенсионерка страдала деменцией, но врачи отмечали хорошее физическое состояние. К весне она стала слабеть и терять в весе. Летом сын подключился к камерам и услышал удары и стоны матери из коридора, не попадавшего в поле зрения. Записи подтвердили повторяющееся насилие.

После очередной вспышки агрессии сиделка ушла, отключив камеры, оставив жертву лежать на полу. Утром потребовала от сыновей зарплату в обмен на ключи от квартиры. Позднее пенсионерка скончалась.

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