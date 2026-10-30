Авиабомба под окном: в Балтийске нашли 100-килограммовый боеприпас времен ВОВ

Во дворе дома в Балтийске нашли 100-килограммовый боеприпас времен ВОВ

Пиротехники МЧС России обезвредили 100-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны (ВОВ) под окнами жилого многоэтажного дома в городе Балтийске Калининградской области. Боеприпас пролежал в земле десятилетия и обнаружился случайно — при благоустройстве двора.

Как сообщили представители регионального управления МЧС в мессенджере МАКС, рабочие нашли авиабомбу, когда приводили в порядок дворовую территорию на улице Головко. На место выехали специалисты поисково-спасательного отряда и пиротехники. Они осмотрели боеприпас, после чего организовали его безопасную транспортировку и уничтожение с соблюдением необходимых мер предосторожности.

По данным ведомства, с начала 2026 года в Калининградской области обнаружили и обезвредили 19 760 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, включая 93 авиационные бомбы. В МЧС также напомнили о правилах безопасности при обнаружении взрывоопасного предмета: во-первых, его нельзя трогать и передвигать, нужно сразу же отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и вызвать экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в деревне Сапроново рядом с Видным произошел пожар в квартире на десятом этаже жилого комплекса. Из дома эвакуировали 65 человек, среди них 13 детей, из огня вывели троих взрослых и двоих детей.

Пожарным не удалось быстро добраться до очага из-за припаркованных автомобилей, поэтому пламя тушили вручную. Пострадали не менее трех человек, предварительно, из горящей квартиры. Девушку реанимировали на лужайке у подъезда более 30 минут, после чего передали медикам.

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