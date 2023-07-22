Он погиб: момент обрушения моста с людьми в Луге попал на видео

По факту ЧП с гибелью человека возбуждено уголовное дело.

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео момента обрушения моста на фестивале в Луге Ленинградской области. На кадрах видно, как мост складывается пополам во время нахождения на нем большого количества людей.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и девять получили ранения при обрушении пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области. Трагедия произошла во время ежегодного фольклорного праздника «Ольгины берега» на набережной Луги.

В ожидании кульминации праздника — прибытия в ладье княгини Ольги — огромная толпа собралась на деревянном пешеходном мостике с металлическим основанием. Не рассчитанная такое количество людей конструкция рухнула. Известно, что мост был новым и располагался в недавно обустроенной пешеходной зоне.

По факту происшествия Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибли четыре человека.