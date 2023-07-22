Жителя Ленобласти госпитализировали с подозрением на холеру

Жителя Ленинградской области госпитализировали с подозрением на холеру. По данным 5-tv.ru, его увезли в больницу из садоводческого массива Чаща в Гатчинском районе.

Из-за подозрения на инфекцию в районе, где проживает человек, намерены усилить контроль за эпидемиологической обстановкой.

Несколькими днями ранее стало известно, что в Тамбовской области с подозрением на холеру госпитализировали двух граждан Индии. По последним данным, специалисты также проверили 400 человек, контактировавших с заболевшими. Проявлений инфекции у них не выявили.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за неизвестной болезни.