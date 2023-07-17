Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за неизвестной болезни

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Вспышка заболевания произошла в деревне Эль-Аликат в провинции Кена.

Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за неизвестной болезни

Фото: www.globallookpress.com / Nele Fischer

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В России усилили контроль за авиарейсами, прибывающими в страну из Египта, где была выявлена неизвестная болезнь. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там уточнили, что заболевание схоже по симптомам с лихорадкой денге.

«Основными переносчиками лихорадки являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности», — говорится в сообщении.

При ухудшении самочувствия после посещения Египта туристам рекомендуют срочно обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство здравоохранения и народонаселения Египта предпринимает срочные эпидемиологические меры в связи со вспышкой неизвестной болезни, произошедшей в деревне Эль-Аликат в провинции Кена, что к югу от Каира. От недуга пострадали более тысячи человек.

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