Эксперт рассказал, как повышение ключевой ставки отразится на экономике

Решение Центробанка может сыграть на руку держателям рублевых активов. Но как?

Недавно Центробанк поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 8,5% годовых. Это стало первым повышением ставки с февраля прошлого года. Как это может отразиться на экономике, рассказал доцент Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Вадим Романов.

По его словам, повышение ключевой ставки является исключительным событием после длительного периода стабильности. Известно, что после февраля 2022-го, когда она выросла с 9,5% до 20%, Центробанк принимал последующие решения либо о снижении, либо о сохранении ставки. С сентября до текущего момента она оставалась на уровне 7,5% годовых.

Так, указал Романов, повышение ключевой ставки может привести к увеличению затрат на займы для предприятий и потребителей. Это повлечет за собой снижение спроса на кредиты, что, в свою очередь, окажет некоторое сдерживающее воздействие на экономический рост.

Кроме того, повышение ставки может увеличить доходы держателей рублевых активов. Например, депозиты и облигации.

«(Может. — Прим. ред.) сделать рублевые активы более привлекательными для инвесторов из-за выше процентных ставок. Кроме того, повышение ставки может оказать влияние на курс рубля относительно иностранных валют», — сказал Романов в беседе с EADaily.

Центробанк, объясняя увеличение ставки, указал на продолжающиеся темпы прироста цен, а также увеличение инфляционных ожиданий.

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