Эксперт рассказал, как повышение ключевой ставки отразится на экономике

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 64 0

Эксперт Романов: повышение ключевой ставки увеличит доходы держателей рублевых активов

Эксперт рассказал, как повышение ключевой ставки отразится на экономике

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Решение Центробанка может сыграть на руку держателям рублевых активов. Но как?

Недавно Центробанк поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 8,5% годовых. Это стало первым повышением ставки с февраля прошлого года. Как это может отразиться на экономике, рассказал доцент Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Вадим Романов.

По его словам, повышение ключевой ставки является исключительным событием после длительного периода стабильности. Известно, что после февраля 2022-го, когда она выросла с 9,5% до 20%, Центробанк принимал последующие решения либо о снижении, либо о сохранении ставки. С сентября до текущего момента она оставалась на уровне 7,5% годовых.

Так, указал Романов, повышение ключевой ставки может привести к увеличению затрат на займы для предприятий и потребителей. Это повлечет за собой снижение спроса на кредиты, что, в свою очередь, окажет некоторое сдерживающее воздействие на экономический рост.

Кроме того, повышение ставки может увеличить доходы держателей рублевых активов. Например, депозиты и облигации.

«(Может. — Прим. ред.) сделать рублевые активы более привлекательными для инвесторов из-за выше процентных ставок. Кроме того, повышение ставки может оказать влияние на курс рубля относительно иностранных валют», — сказал Романов в беседе с EADaily.

Центробанк, объясняя увеличение ставки, указал на продолжающиеся темпы прироста цен, а также увеличение инфляционных ожиданий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внешний долг России установил новый исторический рекорд. В настоящий момент этот показатель составляет всего 15%.

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