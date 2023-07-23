Запорожский военком ВСУ стал «инвалидом», чтобы не ехать на фронт
Запорожский военком ВСУ оформил фиктивную инвалидность, чтобы не попасть на фронт
Фото: www.globallookpress.com / STRAND MATS
Всушник струсил и сфальсифицировал документ.
Украинский военком Мелитопольского района, который находится в подконтрольном ВСУ Запорожье, оформил фиктивную инвалидность, чтобы спастись от мобилизации, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя российских силовых структур, основывающиеся на собственные источники в ВСУ.
«От источников в ВСУ нами получены сведения компрометирующего характера в отношении начальника центра комплектования и социальной поддержки Мелитопольского района Запорожской области», — указывает источник агентства.
Сообщается, что начальник военкомата подполковник Александр Лушников с началом спецоперации бежал на подконтрольную ВСУ территорию и после этого фальсифицировал документы об инвалидности второй группы, связанную якобы с болезнью коленных суставов. Однако на данный момент этих документов нет, поэтому соответствующие органы не могут окончательно определить решение по поводу Лушникова.
Российские спецслужбы отмечают, что также поступил и старший коллега Лушникова, военком по подконтрольному ВСУ Запорожью.
Прежде сообщалось, что экс-военком Одесской области Евгений Борисов, которого обвинили на Украине в злоупотреблении служебными положением, выехал за границу.
Ранее 5-tv.ru писал, что наемники из США жалуются на обстановку на Украине.
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