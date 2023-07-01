«Худший день в Афганистане»: наемники из США жалуются на обстановку на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Daily Beast: экс-военные США сравнили жестокость боев на Украине с Афганистаном и Ираком

«Худший день в Афганистане»: наемники из США жалуются на обстановку на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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Тема:
Украинский кризис

«Солдаты удачи» заявили о плохой подготовке украинских боевиков.

Американские наемники киевского режима пожаловались на тяжелую обстановку на фронте и жестоких боях с российскими военными. Об этом пишет The Daily Beast.

Издание цитирует наемника с позывным "Бам", ранее воевавшего в Афганистане и Ираке и утверждающего, что конфликт на Украине намного страшнее.

«Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине», —заявил Бам.

Он также отметил плохую подготовку украинских боевиков, заявив, что многим из них «нечего делать на поле боя».

Еще один американец — морской пехотинец Оффенбекер признался, что отговаривал товарищей присоединяться к наемникам, воюющим на стороне Киева.

На днях Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении 160 наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и еще 29 стран за участие в боевых действиях на стороне Украины. В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ряд стран может отправлять своих кадровых военных под видом наемников на Украину. Такой сценарий допустил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Тема:
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