«Худший день в Афганистане»: наемники из США жалуются на обстановку на Украине
Daily Beast: экс-военные США сравнили жестокость боев на Украине с Афганистаном и Ираком
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann
«Солдаты удачи» заявили о плохой подготовке украинских боевиков.
Американские наемники киевского режима пожаловались на тяжелую обстановку на фронте и жестоких боях с российскими военными. Об этом пишет The Daily Beast.
Издание цитирует наемника с позывным "Бам", ранее воевавшего в Афганистане и Ираке и утверждающего, что конфликт на Украине намного страшнее.
«Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине», —заявил Бам.
Он также отметил плохую подготовку украинских боевиков, заявив, что многим из них «нечего делать на поле боя».
Еще один американец — морской пехотинец Оффенбекер признался, что отговаривал товарищей присоединяться к наемникам, воюющим на стороне Киева.
На днях Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении 160 наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и еще 29 стран за участие в боевых действиях на стороне Украины. В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ряд стран может отправлять своих кадровых военных под видом наемников на Украину. Такой сценарий допустил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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